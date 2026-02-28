Τρία χρόνια πέρασαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας. Σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου ο κόσμος θα πλημμυρίσει τους δρόμους σε όλη την Ελλάδα με ένα βασικό αίτημα.

Την απονομή Δικαιοσύνης.

Προγραμματισμένα είναι πάνω από 100 συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ακόμη, ότι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε 25 σημεία του εξωτερικού.

Η «Ζούγκλα» θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα μεταδίδει τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αλλά και εκείνη στο Κουλούρι Λάρισας.

Στην Αθήνα, η κεντρική πορεία έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις:

στην πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Παράλληλα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Κλειστοί οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο

Στη Θεσσαλονίκη, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Στην Αττική, ο Ηλεκτρικός θα κινηθεί 9 το πρωί με 9 το βράδυ και το Μετρό από τις 09.00, με μεταμεσονύχτια δρομολόγια.

Κλειστοί, από τις 09.00 οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν τρένα, Προαστιακός και πλοία, ενώ κλειστά είναι τα θέατρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα, καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.