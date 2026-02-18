Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για παρατυπίες, παραλείψεις και αυθαιρεσίες στα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, που σήμερα Τετάρτη θα απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές των Τρικάλων για την φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα η δημόσια τηλεόραση φέρνει στη δημοσιότητα τρία νέα συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο. Τα πλάνα, που προέρχονται από τρεις διαφορετικές κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, που οδήγησε στον τραγικό απολογισμό των πέντε νεκρών γυναικών.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται η μαρτυρία-κλειδί του φύλακα του εργοστασίου, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο φύλακας δήλωσε:

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά».

Τα οπτικά ντοκουμέντα καταγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών. Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφουν οι κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Στο μεταξύ και τα τρία εργοστάσια του Ομίλου ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε χθες και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στο Πετρόπορο, καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη. Παράλληλα, στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κατάθεση του υδραυλικού

Ο υδραυλικός από τα Τρίκαλα, που πραγματοποίησε εργασίες στις σωληνώσεις του εργοστασίου, περιέγραψε πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, ο υδραυλικός φέρεται να κατέθεσε ότι κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, για να συνδέσει μία εξωτερική δεξαμενή, χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων, με το κτήριο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου, και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα, και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να κατέθεσε ο υδραυλικός. Τελικά, όπως είπε, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

Άλλος εργάτης με τα αρχικά Χ.Π. που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, είπε στις Αρχές για την οσμή ότι «μου είχε πει ο διευθυντής παραγωγής να λέω πως ‘η οσμή προέρχεται από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει. Επιπλέον, υπήρξε απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους, η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμισι μήνα. Όμως, αυτό δεν ήταν στα καθήκοντα μου να το ελέγξω και να το διορθώσω.

Σε φωτογραφία που έφερε στο φως το ΕΡΤnews, διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου, αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο, λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός, που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο, φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν τον δήλωσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν σε λειτουργία, αλλά ήταν ανενεργός χώρος.

Παράλληλα, η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση. Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο, εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό, που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.