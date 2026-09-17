Τραγικός ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή του σε τσιμεντένια μάντρα, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, με οκτώ πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, χρησιμοποιώντας διασωστικά εργαλεία.

Οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες είχαν ήδη παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, ενώ από το διαλυμένο όχημα ανέσυραν ακόμη έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι ηλικίες των θυμάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι δύο από τους τρεις νεκρούς ήταν ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ο τρίτος.

Όσον αφορά τους δύο τραυματίες, πρόκειται για άτομα που έχουν γεννηθεί το 2008. Ο ένας από τους δύο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.