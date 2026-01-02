Ένα μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου, με θύμα έναν 23χρονο οδηγό, με καταγωγή από την Αλβανία. Το όχημα του νεαρού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις μπάρες του δρόμου, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ο οδηγός κατέληξε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Πιο νωρίς, στις 02:10 τα ξημερώματα, σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, όπου δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν. Οι δύο 21χρονοι τραυματίστηκαν, με τον συνεπιβάτη σε σοβαρή κατάσταση και τον οδηγό με πιο ελαφρά τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

