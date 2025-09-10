Φωτογραφίες / Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά, επί της οδού Μικράς Ασίας, πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τριάντα ελαφρά τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων των δύο οδηγών.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία τους.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο με έξι ασθενοφόρα. Στο σημείο βρίσκεται και μία κινητή ιατρική ομάδα.

Οι περισσότεροι τραυματίες θα διακομιστούν στο Θριάσιο και αν αυξηθεί ο αριθμός μπορεί να διακομιστούν και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο συνέβη όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση προκειμένου να αποβιβάσει τους επιβάτες και το τραμ έπεσε πάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ζαλίστηκε και δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως.

Διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ Α.Ε.:

Η ΟΣΥ ΑΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:

Δηλώσεις από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είχε βρεθεί και στο ατύχημα που είχε γίνει πρόσφατα, με τη σύγκρουση λεωφορείων στη Βούλα











