Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος για την έγκυο που δέχτηκε βίαιη επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της, να χάσει την όρασή της από το ένα της μάτι. Η 39χρονη υποβλήθηκε χθες (08/10), σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στα δυο της μάτια. «Από το ένα μάτι βλέπει και το άλλο είναι κλειστό», συμπληρώνει εργαζόμενος στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι οι γιατροί δίνουν τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της.

Είχε δεχθεί τα άγρια χτυπήματα με πιρούνι σε όλο της το πρόσωπο, τα χέρια και τα μάτια της. «Ήταν μέσα στα αίματα, το πρόσωπό της είχε σημάδια από πιρούνι παντού και έτρεχαν αίματα», περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Αίσθηση προκαλεί επίσης η πληροφορία,σύμφωνα με την οποία, την ημέρα που συνέβη το περιστατικό της επίθεσης, η 39χρονη έγκυος γυναίκα, ήταν τόσο τρομοκρατημένη και απελπισμένη, που βγήκε στους δρόμους τρέχοντας σχεδόν γυμνή και ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες.

Ευτυχώς το έμβρυο βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο σύζυγός της συνελήφθη χθες στην περιοχή του Ψυχικού και προσήχθη από αστυνομικούς της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού – Φιλοθέης.

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας – οπλοχρησίας, ασκήθηκε εις βάρος του 42χρονου, ο οποίος παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στην 31η ανακρίτρια.