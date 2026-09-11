Επτά εισαγωγές από την Κολομβία μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη κυκλώματος Αλβανών διακινητών ναρκωτικών, τα οποία συνελήφθησαν την Τετάρτη στο πλαίσιο επιχείρησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα της επιχειρησιακής μονάδας ΔΕΟΣ, πρώην ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν εισαγάγει συνολικά 84 κιλά κοκαΐνης από την Μπογκοτά, με τα ναρκωτικά να είναι κρυμμένα σε φορτία φρέσκων τριαντάφυλλων. Ως εισαγωγέας των φορτίων εμφανιζόταν εταιρεία-«κέλυφος», η οποία είχε ιδρυθεί το 2023. Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η εταιρεία δεν διέθετε πραγματική έδρα ούτε προσωπικό, ενώ η δηλωμένη δραστηριότητά της, σύμφωνα με τον σχετικό ΚΑΔ, δεν συνδεόταν σε καμία περίπτωση με την εμπορία λουλουδιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εξέτασαν το ιστορικό των εισαγωγών της συγκεκριμένης εταιρείας. Διαπιστώθηκε ότι, κατά τους προηγούμενους οκτώ μήνες, είχε πραγματοποιήσει συνολικά επτά ακόμη αποστολές τριαντάφυλλων από την Κολομβία προς την Ελλάδα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πρώτες μία ή δύο αποστολές ενδέχεται να είχαν χαρακτήρα δοκιμής, προκειμένου τα μέλη του κυκλώματος να διαπιστώσουν εάν η μέθοδος μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς να εντοπιστούν. Για τις επόμενες εισαγωγές θεωρείται ότι μέσα στα φορτία των λουλουδιών είχαν τοποθετηθεί ναρκωτικές ουσίες.

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει τη διαδρομή των φορτίων έτσι ώστε να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού. Αντί να πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές από την Κολομβία προς την Ελλάδα, επέλεγαν μια ενδιάμεση διαδρομή μέσω Καναδά. Μια απευθείας αποστολή από την Κολομβία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές και αστυνομικές αρχές. Έτσι, τα φορτία με τα τριαντάφυλλα και την κοκαΐνη μεταφέρονταν αρχικά στον Καναδά. Εκεί εκδίδονταν νέα έγγραφα μεταφοράς, με αποστολέα εταιρεία στον Καναδά και παραλήπτη ένα ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα.

Το συγκεκριμένο ανθοπωλείο, ωστόσο, φέρεται να ήταν επίσης εικονικό. Σύμφωνα με την έρευνα, ο χώρος όπου εμφανιζόταν ότι λειτουργούσε η επιχείρηση είχε μισθωθεί από μέλη του κυκλώματος μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του φορτίου στην Αθήνα.

Κρυμμένη κοκαΐνη μέσα στα τριαντάφυλλα

Τα λουλούδια που περιείχαν το παράνομο φορτίο είχαν τοποθετηθεί συνολικά σε 80 κιβώτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε ανθοδέσμη αποτελούμενη από 40 τριαντάφυλλα, περίπου 11 λουλούδια είχαν τροποποιηθεί ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά της κοκαΐνης.

Η μέθοδος βασιζόταν στη διατήρηση του φυσικού άνθους στην κορυφή του λουλουδιού, ενώ το κοτσάνι είχε αντικατασταθεί από πλαστικό. Στο εσωτερικό των πλαστικών μίσχων είχε τοποθετηθεί κοκαΐνη. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και ένας τυπικός έλεγχος από τελωνειακό υπάλληλο ή αστυνομικό θα ήταν δύσκολο να αποκαλύψει ότι ορισμένα από τα κοτσάνια δεν ήταν φυσικά αλλά πλαστικά και περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν φαίνεται να αποτελεί νέα μέθοδο διακίνησης. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογες περιπτώσεις μεταφοράς κοκαΐνης από μέλη κολομβιανών κυκλωμάτων με τη χρήση φορτίων λουλουδιών. Το 2023, για παράδειγμα, ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί σε φορτίο με τριαντάφυλλα στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, ενώ αντίστοιχη κατάσχεση είχε πραγματοποιηθεί το 2018 από τις ρωσικές αρχές στην Αγία Πετρούπολη.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η αποκάλυψη του φορτίου και η κατάσχεσή του από την επιχειρησιακή ομάδα ΔΕΟΣ πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί από το γραφείο της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) στην Αθήνα.

Στην επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος συμμετείχαν επίσης η ΕΚΑΜ και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η δικογραφία αφορά συνολικά εννέα άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα επτά.

Οι περισσότερες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο υποτιθέμενο ανθοπωλείο στη Λούτσα. Τα πρόσωπα που θεωρούνται από τις αρχές ότι είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα εντοπίστηκαν σε νοικιασμένη βίλα στον Μαραθώνα.

Κατά την έρευνα στη βίλα βρέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης, καθώς και υπολείμματα από πλαστικούς μίσχους λουλουδιών. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εκτίμηση των αρχών ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και την επεξεργασία ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί κατά το παρελθόν.

Σε βάρος ενός από τα δύο πρόσωπα που φέρονται ως αρχηγικά στελέχη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις αλβανικές αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ο δεύτερος φερόμενος ως βασικό στέλεχος του κυκλώματος είναι επίσης Αλβανός υπήκοος και, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, είχε αναλάβει τις επαφές με το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στην Κολομβία.

Δύο ακόμη εμπλεκόμενοι δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και παραμένουν ασύλληπτοι.

Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε με την κωδική ονομασία «Τα άνθη του κακού».

Ο Σάκης Κεχαγίογλου ανέλαβε την υπόθεση

Την υπεράσπιση τεσσάρων από τους συνολικά έξι συλληφθέντες ανέλαβε ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου. Στην υπόθεση συμμετέχει επίσης ως συνήγορος υπεράσπισης ο Μανώλης Βαμβουνάκης.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο συνήγοροι υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία των διωκτικών αρχών στην εξιχνίαση της υπόθεσης θα πρέπει να συνοδευτεί από εξατομικευμένη αξιολόγηση της ευθύνης κάθε συλληφθέντος.

Όπως επισημαίνουν, η δικαστική κρίση δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε υποθέσεις, συνειρμούς ή συμπεράσματα σχετικά με το τι ενδέχεται να συνέβη ή τι θα μπορούσε να είχε πράξει κάθε εμπλεκόμενος.

Οι συνήγοροι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η αξιολόγηση της υπόθεσης θα πρέπει να γίνει με βάση τα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας και τις εξηγήσεις που θα δώσουν οι κατηγορούμενοι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ενδελεχής εξέταση του υλικού της υπόθεσης θα οδηγήσει τις δικαστικές αρχές σε δίκαιη αντιμετώπιση των εντολέων τους στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε με την κωδική ονομασία «Τα άνθη του κακού».