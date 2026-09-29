Μια νέα αποκάλυψη έρχεται να επιβαρύνει το ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κα,ι εκ των πραγμάτων, στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας, μετά και την απόφαση να παραπεμφθεί σε Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην Υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα θύματος, ξέσπασε μπροστά στην κάμερα, καταλογίζοντας ευθύνες στον πρώην Υφυπουργό, αλλά και τον τότε Υπουργό Κώστα Καραμανλή, αποκαλύπτοντας πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος, τη στιγμή που έδινε την εντολή για το ξεμπάζωμα της περιοχής της τραγωδίας, χρησιμοποίησε την εξής άθλια φράση η οποία δεν συγχωρείται σε κανέναν: «Μαζέψτε αυτά τα κρέατα».

Δείτε το βίντεο με το ξέσπασμα της Μαρίας Ντόλκα:

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αγαπημένο παιδί ως φαίνεται του κόμματός του, της Κυβέρνησης και του Μαξίμου, εξακολουθεί να φρουρείται σε 24ωρη βάση από 6 αστυνομικούς.

Όπου και να μεταβεί, τον ακολουθούν συνοδοί, υποτίθεται για την ασφάλειά του, ενώ στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετακινούνταν με τζιπ που διέθετε ειδικό φάρο σαν να ήταν τιμώμενο πρόσωπο.

Εάν κανείς ανατρέξει στις αναρτήσεις του στα social media, θα πιστέψει πως έχει να κάνει με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας και του νόμου. Φαίνεται πως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει και Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραπέμπεται στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Δεν πρόκειται για μια απλή λεπτομέρεια, αλλά για ένδειξη ως προς τον τρόπο που επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους άμεσους συνεργάτες του.

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και σχετίζεται με τους χειρισμούς που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων, όπως και η πλήρης διερεύνηση του χώρου.