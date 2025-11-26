Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Νίκου Δένδια κηρύσσεται τρίημερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου ως τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του 19χρονο στρατιώτη, ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Πως έγινε το τραγικό δυστύχημα;

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα ο 19χρονος ΕΠΟΠ κα ο 37χρονος λοχίας (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Μεταξύ του οπλισμού υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες, μία από τις οποίες απασφάλισε κατά τη μεταφορά με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος την αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ»