Με τρακτέρ κατέβηκαν στην πόλη των Τρικάλων οι αγρότες από το μπλόκο του Λόγγου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέταξαν σανό στην είσοδο.

Δείτε βίντεο:

Αρχικά κινήθηκαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στους κεντρικούς δρόμους, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν και πεζή διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης, όπως γράφει το trikalaola.gr.

«Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι το αγωνιστικό τους φρόνημα παραμένει ακμαίο και ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, συνεχίζοντας τις δράσεις τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους» είπαν στο τοπικά μέσα ενημέρωσης οι εκπρόσωποί τους.