Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 50χρονο, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δένδρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.