Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και αισθητικής αναβάθμισης της κεντρικής εισόδου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του kranosgr.com.

Η είσοδος της ιστορικής στρατιωτικής σχολής αλλάζει όψη, καθώς καλύπτεται με πέτρα, ακολουθώντας την αρχιτεκτονική αισθητική των κτιρίων που βρίσκονται στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων της ΣΜΥ.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο καλαίσθητης και επιβλητικής κεντρικής πύλης, η οποία θα εναρμονίζεται πλήρως με το σύνολο των εγκαταστάσεων της σχολής.

Οι εργασίες συνεχίζονται, με την εικόνα της εισόδου να έχει ήδη αλλάξει σημαντικά, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον ιστορικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Τα πρώτα θετικά σχόλια για τις παρεμβάσεις ήρθαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από το Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο και την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων. Τα εύσημα δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση της εισόδου, αλλά και το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η ΣΜΥ στην περιοχή.

Η Σχολή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, με ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων και σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση των μελλοντικών μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.