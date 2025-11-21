Δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στην περιοχή του Ασπροπoτάμου Τρικάλων και σήμερα το ποτάμι με την κακοκαιρία ξαναφούσκωσε, με τα ορμητικά νερά να έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, καταστρέφοντας το οδόστρωμα. Επίσης κινδυνεύει η γέφυρα στα Τρία Ποτάμια.

Επίσης, στη Μηλιά Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων είναι αποκλεισμένα 7 άτομα, χωρίς πρόσβαση ούτε προς Καλαμπάκα, ούτε προς Τρίκαλα και περιμένουν να κοπάσει το φαινόμενο.

Επίσης το οδόστρωμα στον κεντρικό δρόμο έχει κοπεί ένα χιλιόμετρο από τη γέφυρα προς Πύλη, στο ίδιο σημείο πού είχε κοπεί και με την κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, από τα ορμητικά νερά έχει παρασυρθεί και η γέφυρα της Καλλιρρόης πού ήταν πεσμένη από τον Daniel αλλά ήταν προσβάσιμη.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: trikalaola.gr