Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην περιοχή.

Ο 65χρονος υπέστη σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που έτρωγε σε ταχυφαγείο επί της οδού Κονδύλη στο κέντρο των Τρικάλων.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες αναζωογόνησης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους ιατρούς του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθιστώντας απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 65χρονο στη ζωή.

ΠΗΓΗ: trikalaopinion.gr