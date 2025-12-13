Στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια παρουσίας της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα παραβρέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Η εκδήλωση αρχικά περιέλαβε ομιλίες, προβολή οπτικοακουστικού υλικού αφιερωμένο στα 50 χρόνια από την εγκατάσταση της ΣΜΥ στα Τρίκαλα, απαρίθμηση ιστορικών γεγονότων της περιόδου 1975-2025 και επίδοση αναμνηστικών σε όλους τους συντελεστές αυτής, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης».

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων όπως, ασκήσεις ακριβείας από τη Διμοιρία Επιδείξεως, διάβαση υδάτινου κωλύματος από σπουδαστές στον ποταμό Ληθαίο καθώς και επίδειξη υλικών σύγχρονου μαχητή.

Τέλος πραγματοποιήθηκε έκθεση αντικειμένων και φωτογραφικού υλικού από την μακρόχρονη πορεία της Σχολής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.