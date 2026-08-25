Στους χώρους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥ, ο Αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε αναλυτικά από τη διοίκηση για το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος και να δει από κοντά τις υποδομές όπου διαμένουν και εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί υπαξιωματικοί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ομιλία που απηύθυνε ο Αρχηγός προς το σύνολο των σπουδαστών.

Πιο συγκεκριμένα, στο μήνυμά του υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεχής μάθηση και η πειθαρχία στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους, ενώ έδωσε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες προς τη διοίκηση και τους παλαιότερους σπουδαστές για την ομαλή υποδοχή και ενσωμάτωση των πρωτοετών που αναμένονται για κατάταξη το αμέσως επόμενο διάστημα.