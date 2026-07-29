Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γενέσι στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα εναέρια μέσα: τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς πραγματοποιήσεις ρίψεων νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά και υδροφόρες των γύρω δήμων και κοινοτήτων, παρέχοντας υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις.