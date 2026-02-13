Ένα ασυνήθιστο περιστατικό τάραξε την ησυχία ενός περιφερειακού Γυμνασίου στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Παρασκευής 13/2, όταν μια γιαγιά… αποφάσισε να υπερασπιστεί τη βαθμολογία του εγγονού της με τον δικό της, χαρακτηριστικό τρόπο.

Το αποτέλεσμα; Μικρή ένταση, αρκετές φωνές και τελικά… προσαγωγή από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη επισκέφθηκε το σχολείο με σκοπό να παραλάβει τη βαθμολογία του εγγονού της.

Ωστόσο, η συζήτηση με τη διεύθυνση πήρε απρόσμενη τροπή, με τη γιαγιά να επιτίθεται με φωνές στον διευθυντή και τους καθηγητές

Η ένταση αυξήθηκε γρήγορα και, για να αποφευχθούν μεγαλύτερα επεισόδια, κλήθηκε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο και, με όση «διπλωματία» χρειάζεται για να χειριστεί κανείς μια… Ελληνίδα γιαγιά προχώρησαν στην προσαγωγή της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.