Ένα ασυνήθιστο περιστατικό τάραξε την ησυχία ενός περιφερειακού Γυμνασίου στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Παρασκευής 13/2, όταν μια γιαγιά… αποφάσισε να υπερασπιστεί τη βαθμολογία του εγγονού της με τον δικό της, χαρακτηριστικό τρόπο.

Το αποτέλεσμα; Μικρή ένταση, αρκετές φωνές και τελικά… προσαγωγή από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη επισκέφθηκε το σχολείο με σκοπό να παραλάβει τη βαθμολογία του εγγονού της.

Ωστόσο, η συζήτηση με τη διεύθυνση πήρε απρόσμενη τροπή, με τη  γιαγιά να επιτίθεται με φωνές στον διευθυντή και τους καθηγητές

Η ένταση αυξήθηκε γρήγορα και, για να αποφευχθούν μεγαλύτερα επεισόδια, κλήθηκε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο και, με όση «διπλωματία» χρειάζεται για να χειριστεί κανείς μια… Ελληνίδα γιαγιά προχώρησαν στην προσαγωγή της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αστυνομία #γιαγιά μαθητή #Τρίκαλα