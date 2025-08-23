Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων η είδηση του θανάτου μητέρας και γιου, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, στην οδό Δραγούμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον Τοπικό Τύπο, οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από συγγενικά πρόσωπα που ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν επικοινωνία μαζί τους. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η μητέρα ήταν 87 ετών και γιος της γύρω στα 60.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ από τα έως τώρα στοιχεία αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.