Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο βαμβακιού έξω από τα Τρίκαλα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς λόγω της μεγάλης ευφλεκτότητας του βαμβακιού, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες έξι αποθήκες. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

Το εργοστάσιο βρίσκεται έξω από τον Γλίνο, επί της οδού Καρδίτσης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.