Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/01 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, 12 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου από τα οποία 3 άτομα (γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα είναι άνδρες, που πετάχτηκαν έξω από τον χώρο ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Της φωτιάς προηγήθηκε μία εκκωφαντική έκρηξη, που ο ήχος της ακούστηκε μέχρι τα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά, όπου έτριζαν τζάμια από τον δυνατό κρότο. Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας που εργαζόταν στο χώρο είπε ότι η έκρηξη ακούστηκε σε σημείο, όπου δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Μετά την έκρηξη έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά όλος ο χώρος του εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας πυροσβέστης στην διάρκεια της κατάσβεσης, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η φωτιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο μεταφέρθηκε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ δόθηκε εντολή να μεταφερθεί για έρευνες και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή έχει διακοπεί, με εκτροπή προς το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στα Τρίκαλα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Ο καπνός από το εργοστάσιο που παραδόθηκε στις φλόγες, έχει «ζώσει» την πόλη των Τρικάλων.

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα συνέβη στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου στις 03:50 το πρωί της Δευτέρας 26/01 και αμέσως από το ωστικό κύμα κατέρρευσαν τα πάνελ της οροφής.