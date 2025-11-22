Όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

* Επ.Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ. αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

* Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ. έως το 55ο χλμ. αυτής.

* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

* Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.