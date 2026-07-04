Η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νέων Μονίμων Λοχιών της Τάξης 2026, η οποία φέτος φέρει την τιμητική ονομασία «Υποστράτηγος Δημήτριος Θεοδωράκης» πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου, με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, να τιμούν με την παρουσία τους τα νέα στελέχη που εντάσσονται πλέον δυναμικά στο δυναμικό του Στρατού Ξηράς, έτοιμα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών.

Στην τελετή παρέστησαν, η Βουλευτής κα. Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη κ. Gela Japaridze, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ακαδημαϊκές αρχές, συγγενείς των ορκισθέντων και του ήρωα της Τάξης 2026 «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.

Συνολικά ορκίστηκαν 160 Μόνιμοι Λοχίες, εκ των οποίων 115 από την Ελλάδα, 40 από την Κύπρο και 5 από τη Γεωργία.