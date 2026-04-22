Υπόμνημα για δεύτερη φορά κατέθεσε ενώπιον των δικαστικών αρχών ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», που έδωσε σήμερα συμπληρωματική απολογία για την τραγωδία στο εργοστάσιό του με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες.

Όπως και την πρώτη του απολογία, έτσι και τώρα, επέμεινε ότι κανείς δεν του είχε πει για οσμή συμπληρώνοντας μάλιστα σε όσα είχε πει πρώτη φορά που βρέθηκε ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ότι:

«Επισκεπτόμουν την πτέρυγα κάθε μέρα και ποτέ δεν μύρισα οσμή αερίου ούτε μου αναφέρθηκε. Η μόνη φορά που μου αναφέρθηκε οσμή από κάποια κοπέλα, ήταν από τις τουαλέτες. Μύριζε κάτι σαν βόθρος και πήγα εκεί.Ήταν μέσα στο Δεκέμβριο.Κάλεσα τον υδραυλικό να το ελέγξει και δεν μου αναφέρθηκε ποτέ κάτι για αέριο.»

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τους πρώτους ισχυρισμούς του, από τους οποίους σύμφωνα με πληροφορίες δεν παρέκλινε ούτε σήμερα.

Στην ερώτηση των δικαστικών λειτουργών ότι «εφόσον η οσμή παρέπεμπε σε πρόβλημα αποχέτευσης γιατί κλήθηκε μηχανολόγος μηχανικός να διενεργήσει τεστ στεγανότητας;» η απάντησή του ήταν:

«Ο μηχανολόγος κλήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρείας και επειδή θα στήναμε και νέες μονάδες παραγωγής, να ελέγξει το δίκτυο, να το βελτιώσει και να μας πει εάν καλύπτει και τις καινούριες γραμμές παραγωγής. Ήρθε,έκανε αποτύπωση του δικτύου, έκανε τις προτάσεις του, οι οποίες αποτύπωναν αρχικά 2 ξεχωριστά δίκτυα, τόσο την μπροστινή πτέρυγα και ξεχωριστά την πίσω, και του ζητήθηκε να προβεί σε ένα ενιαίο σύστημα με τις 4 καινούριες υπόγειες δεξαμενές, που βρίσκονται στην μπροστινή πτέρυγα, ώστε από εκεί κεντρικά να τροφοδοτούνται και οι δύο μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονταν όλες οι ανάγκες»

Ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υποστηρίζει ότι η πρόταση έγινε δεκτή τον Οκτώβριο και ότι ο μηχανολόγος έθεσε μόνος του προτεραιοποίηση εργασιών και ήδη ήταν σε εξέλιξη, όπως είπε, όταν έγινε η τραγωδία.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος ειδικός «υπέβαλε μόνο μία προσφορά, χωρίς να θέσει θέμα επικινδυνότητας που να μας βάλει σε οποιαδήποτε σκέψη. Θεωρούσα δε, εάν ο ίδιος είχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προβεί άμεσα σε τεστ στεγανότητας. Το οποίο δεν γνώριζα ότι υπήρχε και το είδα πρώτη φορά μετά το περιστατικό. Εγώ το τιμολόγιο το είδα μετά το συμβάν. Γράφει τεστ στεγανότητας αλλά δεν ήταν αυτό που τελικά κατάλαβα ότι θα έπρεπε να είναι, και το αντιλήφθηκα να διενεργεί ο ίδιος μετά από το συμβάν ενώπιον του κλιμακίου της ΔΑΕΕ.»

«Όλες τις κατασκευές τις ανέθετα σε μηχανολόγους-μηχανικούς»

Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» επέμεινε ότι ο ίδιος ανέθετε όλες τις κατασκευές σε μηχανολόγους μηχανικούς και με κάποιους κατασκευαστές είχε επικοινωνία για να παίρνει προσφορές.

Για τις πρώτες εγκαταστάσεις των σωληνώσεων αναφέρει:

«Αυτός που εκτέλεσε το έργο είναι ο υδραυλικός (σ.σ.αναφέρεται το όνομα). Ήταν γιος και πατέρας. Αυτός πέρασε τις σωληνώσεις. Δεν γνωρίζω εάν είχε συνεργείο εκεί. Ποτέ δεν ήμουν παρών σε αυτή την εργασία, ποτέ δεν έκανα κάτι μόνος μου ούτε άνοιξα κάποιο λάκκο μόνος μου. Τους έχω δει 2-3 φορές. Δεν τους θυμάμαι.

Ερώτηση: Πως σχολιάζεις την κατάθεση του υδραυλικού στην οποία αναφέρει ότι αυτός εγκατέστησε μεταλλικό σύστημα σωλήνωσης μέσα σε χαντάκι το οποίο είχες διανοίξει εσύ και παρόλες τις αντιρρήσεις που είχε ο ίδιος ως προς τις προυποθέσεις ασφάλειας του έργου;

Κατηγορούμενος: «Είναι αστείο και μόνο να περιγράφεται ότι εγώ με τον όγκο εργασίας που είχα, πήγα να ανοίξω ένα χαντάκι και να του πω έλα βάλε ένα σωλήνα μέσα. Είναι αδιανόητο να περιγράφεται, 18 χρόνια πριν ότι επεδίωκα να του επιβάλω να κάνει κάτι που δεν θα ήταν σωστό και νόμιμο. Και δεν είχα και κανένα λόγο για αυτό. Δεν ήταν δυνατόν να είμαι συνεχώς “παρών”, να παρακολουθώ και τα φρεάτια και τις σωληνώσεις, γιατί τα καθήκοντά μου σχετίζονται με την εμπορική ανάπτυξη της επιχείρησης και για αυτό τα είχα αναθέσει σε μηχανολόγο μηχανικό. Δεν ξέρω αν ο υδραυλικός φοβήθηκε όταν τον κάλεσε η Πυροσβεστική και προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη.»