Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Σοκ προκαλεί η τελευταία έρευνα στις φυλακές Τρικάλων, όπου οι αρχές εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον έλεγχο, εκτός από τα ναρκωτικά, βρέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα αλλά και αυτοσχέδιο μαχαίρι, υποδηλώνοντας την ύπαρξη δικτύων παράνομης διακίνησης και ανεξέλεγκτης δραστηριότητας εντός των τειχών της φυλακής. Οι ανακάλυψη προκαλεί προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε περαιτέρω διερεύνηση για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να αποτρέψουν νέα περιστατικά.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρικάλων, σε κελί όπου κρατούνται τρεις αλλοδαποί άνδρες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους -2,7- γραμμαρίων,

1 χάρτινη συσκευασία που περιείχε άγνωστη σκόνη, βάρους -0,9- γραμμαρίων,

1 αυτοσχέδιο μαχαίρι και

1 κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim.

Οι προαναφερόμενοι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Επιπλέον, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αίθριο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοσχέδια δέματα (συσκευασία καπνού, σακούλα και δύο συσκευασίες κουτιών γάλακτος) που περιείχαν συνολικά:

νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, σε μορφή βράχου, βάρους 48 γραμμαρίων,

2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή βράχου και σκόνης, συνολικού βάρους -31- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους -61,2- γραμμαρίων,

7 κινητά τηλέφωνα,

4 κάρτες sim,

6 καλώδια φόρτισης και

2 καλώδια handsfree.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Πηγή: ertnews.gr