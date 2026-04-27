Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, όταν ένα μικρό παιδί βρέθηκε μέσα στο συντριβάνι, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, ένας πατέρας έχασε για λίγα δευτερόλεπτα την οπτική επαφή με τον 5χρονο γιο του, ο οποίος κατέληξε εντός της δεξαμενής του συντριβανιού. Ο ίδιος αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να βγάλει το παιδί από το νερό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η πρόσβαση σε τέτοια σημεία είναι ανεμπόδιστη, χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα ή διαχωριστικά, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν παρόμοια συμβάντα.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατεία δεν έχει ακόμη παραληφθεί επίσημα από τον Δήμο Τρικκαίων. Η ελεύθερη χρήση ενός ημιτελούς έργου, που δεν διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας για την αποτροπή πτώσης, «γεννά» σοβαρά ερωτήματα για το ποιος φέρει την ευθύνη στην περίπτωση ενός σοβαρότερου τραυματισμού.