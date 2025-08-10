Στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας για απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Τρίκαλα. Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ένα ακόμα άγνωστο άτομο, είχαν επινοήσει έναν ιδιαίτερο τρόπο προκειμένου να μπαίνουν μέσα στα σπίτια των υποψήφιων θυμάτων τους και να τους αρπάζουν μπροστά στα μάτια τους τα κοσμήματά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος συνεργός τους αρχικά επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τους παθόντες και προσποιούμενος το λογιστή, επιχειρούσε να τους πείσει ότι τα κοσμήματά τους έπρεπε να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν προκειμένου είτε να αποφύγουν την επιβολή προστίμου είτε να τους χορηγηθεί επίδομα από την εφορία

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες μετέβαιναν στα σπίτια όσων είχαν πειστεί, δήθεν για να φωτογραφήσουν κοσμήματά τους και, με το πρόσχημα ότι είχαν ξεχάσει στο αυτοκίνητό τους ή στο λογιστήριό τους τη φωτογραφική τους μηχανή, έπειτα αποχωρούσαν με αυτά, αφαιρώντας τα.

Οι δύο από τους εμπλεκόμενους συνελήφθησαν χθες (09-08-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων. Σε βάρος τους, καθώς και εναντίον του άγνωστου μέχρι στιγμής συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το χρονικό της σύλληψης

Οι συλληφθέντες εντοπίσθηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων (λίρες, περιδέραια, βέρες κ.α.), ποσότητα ηρωίνης, βάρους 1,1 γραμμαρίου, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο.

Με τον ίδιο τρόπο, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες (09-08-2025) πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι συλληφθέντες αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ από δύο σπίτια ηλικιωμένων στην πόλη των Τρικάλων και σε περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων, αντίστοιχα, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά από άλλες δύο οικίες ηλικιωμένων στην πόλη των Τρικάλων.

Επιπλέον, ενεργώντας πανομοιότυπα, αφαίρεσαν κοσμήματα, την 07-08-2025 από οικία στη Λιβαδειά και προχθές (08-08-2025) από οικία στην Καρδίτσα.

Το σύνολο των ανευρεθέντων κοσμημάτων και χρηματικού ποσού αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων. Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων ερευνάται τυχόν εμπλοκή των δραστών σε αντίστοιχα αδικήματα.