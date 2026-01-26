Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, 12 άτομα εργαζόταν στον χώρο του εργοστασίου από τα οποία 3 άτομα (γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα ήταν άνδρες, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Η φωτιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενω στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, μετέδωσε η ΕΡΤ.