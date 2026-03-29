Ένα έντονο συζυγικό επεισόδιο μεταξύ του ιερέα και της πρεσβυτέρας του κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς σημειώθηκε σε χωριό του νομού όπου διακονεί ο ιερέας, με τον ίδιο να φέρεται ότι χαστούκισε τη σύζυγό του, ενώ εκείνη ανταπέδωσε κλωτσώντας τον.

Η πρεσβυτέρα προσήλθε πρώτη στο Τμήμα, καταγγέλλοντας το περιστατικό, με αποτέλεσμα να προσαχθεί και ο ιερέας. Από την πλευρά του, προχώρησε επίσης σε καταγγελία εις βάρος της συζύγου του.

Τελικά, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αποφεύγοντας έτσι τη σύλληψη και την κράτησή τους.