Τραγικό θάνατο βρήκε μια 66χρονη γυναίκα σήμερα στα Μετέωρα.

H γυναίκα, για άγνωστους λόγους, οι οποίοι ερευνώνται, έπεσε όταν βρισκόταν σε Ιερά Μονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr η 65χρονη με τα αρχικά Μ.Κ με καταγωγή από το Καλοχώρι έπεσε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχει σπεύσει ομάδα διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, η οποία έχει εντοπίσει το σημείο της πτώσης και προετοιμάζεται για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, η οποία κρίνεται αρκετά δύσκολη.

Η 65χρονη είχε αφήσει την τσάντα της – η οποία περιείχε προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα – στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου.

Η ιστοσελίδα tameteora.gr αναφέρει πως το περιστατικό έχει καταγράψει τυχαία με την κάμερά του, επισκέπτης της Μονής.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.