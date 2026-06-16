Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στη Δράμα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς μέσα σε ελάχιστες ώρες, μια μητέρα, ο γιος της και η νύφη της, που υπηρετούσαν και οι δύο στην Αστυνομία, έχασαν τη ζωή τους.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (16/06), όταν ο αστυνομικός, ηλικίας περίπου 55 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Προηγουμένως, κατακρεούργησε την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους με οκτώ μαχαιριές σε πλάτη, κεφάλι και στήθος. Τις Αρχές ειδοποίησε το παιδί τους λέγοντας ότι «η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο».

Η μοιραία είδηση σκότωσε και την μητέρα του

Η είδηση του θανάτου του 55χρονου και της γυναικοκτονίας που διέπραξε, μεταφέρθηκε αμέσως στην ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το σοκ και η ψυχική οδύνη από την απώλεια του παιδιού της αποδείχθηκαν δυσβάσταχτα για την ίδια, που πέθανε λίγο μετά.

Μόλις πληροφορήθηκε την αυτοκτονία του γιου της, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και, λίγη ώρα αργότερα, άφησε και εκείνη την τελευταία της πνοή, ανίκανη να αντέξει το βάρος της τραγικής είδησης.

Το προφίλ του αστυνομικού: Ο 55χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, καθώς υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δράμας, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει και συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ., εκπροσωπώντας τους συναδέλφους του. Να σημειωθεί πως ο 50χρονος το τελευταίο εξάμηνο δεν έμενε με την εν διαστάσει σύζυγό του, Αντιγόνη, αλλά με τους γονείς του, ενώ το τελευταίο διάστημα επισκεπτόταν και ψυχολόγο για να καταφέρει να διαχειριστεί τον χωρισμό τους. Από την πλευρά της η άτυχη γυναίκα, είχε ζητήσει δύο φορές απόσπαση από την υπηρεσία, προκειμένου να φύγει από τη Δράμα και να απομακρυνθεί από τον 50χρονο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχέση τους δεν ήταν καλή.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αξιωματικός προέβη στο έγκλημα και το απονενοημένο διάβημα που οδήγησε στο τριπλό τελικά δράμα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου μετά από έναν άγριο καβγά με τη σύζυγό του, έχασε τον έλεγχο και την μαχαίρωσε οκτώ φορές σε πλάτη, κεφάλι και στήθος, στερώντας της την ζωή.

Τραγικό πρόσωπο ήταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού και ήταν και εκείνος που κάλεσε την Άμεση Δράση για να ενημερώσει τις Αρχές ότι η μητέρα του βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένη στο υπόγειο.

«Η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο», είπε ο ανήλικος σοκαρισμένος στους αστυνομικούς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 45χρονη αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας δύο παιδιά πίσω μόνα τους.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης τηλεφώνησε στις Αρχές ενημερώνοντας ότι εντόπισε το όχημα του 50χρονου στο Κορύλοβο, με τον οδηγό να φέρει τραύμα από πυροβολισμό και να είναι ήδη νεκρός.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν, ότι ο 50χρονος μετά τη δολοφονία της γυναίκας του, πήρε το αυτοκίνητό του, ανέβηκε στο βουνό και έβαλε τέλος στη ζωή του με υπηρεσιακό όπλο.

Το ζευγάρι έμενε χωριστά τους τελευταίους έξι μήνες

Σημειώνεται πως ο 50χρονος και η 45χρονη έμεναν χωριστά τους τελευταίους έξι μήνες. Είχαν πάρει αυτή την απόφαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στο σπίτι, καθώς μαζί τους έμενε και ο 10χρονος γιος τους. Η κόρη τους είναι φοιτήτρια και σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, ο 50χρονος επισκέφτηκε το σπίτι της συζύγου του και η κατάσταση ξέφυγε. Τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος, έδειξαν ότι ο δράστης της επιτέθηκε πισώπλατα και στη συνέχει σε κατάσταση αμόκ συνέχιζε να την τραυματίζει.

Οι αστυνομικές Αρχές εργάζονται προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία.

Μέριμνα για τα παιδιά του ζευγαριού

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Δράμας και έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους του ζευγαριού. Η άτυχη γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Κάτω Νευροκόπι, περιγράφεται από όλους ως μια αξιαγάπητη προσωπικότητα για την οποία όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια.

Αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο βάρος της οικογένειας και των Αρχών έχει πέσει στην προστασία, την ασφάλεια και την ψυχολογική υποστήριξη των δύο παιδιών, τα οποία μέσα σε μια στιγμή έχασαν και τους δύο γονείς τους με τον πιο τραγικό τρόπο. Τα παιδιά βρίσκονται ήδη σε ασφαλές περιβάλλον μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Με πληροφορίες από Proinos Typos, E- Makedonia