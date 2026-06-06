Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών μιας μεγάλης και άρτια οργανωμένης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία αποκαλύφθηκε στην Αρκαδία.

Από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά οφέλη, περίπου στα 1.700.000 ευρώ.

Η φυτεία εντοπίστηκε μετά από μεθοδική έρευνα σε εξαιρετικά δύσβατη και απομονωμένη δασική περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε συνεργασία με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας, την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αρκαδίας, καθώς και με την καταλυτική συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Μια «επιχείρηση» 22 επιπέδων κρυμμένη στην πυκνή βλάστηση

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί οι δράστες είχαν επιλέξει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε πυκνή βλάστηση που εξασφάλιζε απόλυτη φυσική κάλυψη από επίγειες και εναέριες αρχές και εκτεινόταν σε 22 διαφορετικά επίπεδα , όπου καλλιεργούνταν συνολικά 857 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα χασισόδεντρα βρέθηκαν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με το ύψος τους να φτάνει έως και τα 50 εκατοστά περίπου. Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Υποδομές διαβίωσης και πλήρης καλλιεργητικός εξοπλισμός

Οι καλλιεργητές είχαν μετατρέψει το δάσος σε ένα πλήρες, αυτόνομο καταφύγιο. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στον χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν για την αποξήρανση και την αποθήκευση της συγκομιδόμενης κάνναβης.

Σκηνές με πλήρη εξοπλισμό διαβίωσης (ρούχα, τρόφιμα κ.λπ.), που αποδεικνύουν ότι οι δράστες διέμεναν μόνιμα εκεί για να επιβλέπουν την καλλιέργεια, καθώς και σύνθετος αρδευτικός εξοπλισμός αλλά και πλήθος καλλιεργητικών εργαλείων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.