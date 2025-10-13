Μετανιωμένος δηλώνει ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του στην Τρίπολη.

«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το Νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», είπε ο 13χρονος στο Star.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παίδων, αν και έχει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μεταφέρθηκε στη νευροχειρουργική Κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει συρραφές στο σώμα του, ενώ τα δύο κυριότερα τραύματα τα έχει στο μάτι και στον λαιμό. Το θετικό, όμως, είναι πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την επούλωση των τραυμάτων που δέχθηκε.

Μιλώντας στο Star, ο πατέρας του θύματος είπε: «Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και με αυτό ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει, αλλά περιμένουμε τους γιατρούς να μας πουν. Είναι σε σοκ το παιδί, δεν μιλάει καθόλου, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί, τι να συζητάμε;».

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος

Υπενθυμίζεται πως ο μαθητής Γυμνασίου που χτύπησε με μαχαίρι τον φίλο του, απολογήθηκε στην Τρίπολη ενώπιον του Ανακριτή για τέσσερις ώρες, προσπαθώντας να εξηγήσει πώς ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Ο 13χρονος μαθητής δέχθηκε σωρεία ερωτημάτων από τον Ανακριτή και ανέλυσε καρέ-καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά. Αντίθετα, είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε.

Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Του απαγορεύτηκε πλέον να πλησιάζει τον 12χρονο σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει Σχολείο.

Οι Αρχές πάντως, δεν μπορούν να διασταυρώσουν- προς το παρόν- τα λεγόμενά του, γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να μιλήσει και να δώσει κατάθεση ο 12χρονος που νοσηλεύεται στην Αθήνα. Όπως φάνηκε και από τις εικόνες, ο 13χρονος φέρει τραύμα στο δεξί του χέρι. Για αυτό το τραύμα, ο Ιατροδικαστής δεν μπορεί να αποφανθεί εάν προκλήθηκε από επίθεση ή εάν το προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του, από τον τρόπο που κρατούσε το μαχαίρι.