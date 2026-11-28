Σε 36χρονο αποδίδουν οι αστυνομικοί οκτώ περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης, με τις επτά να αφορούν ιερούς ναούς και μία κατάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης αφορούν το διάστημα από τις 5 Μαρτίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2026. Από την αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων της έρευνας προέκυψε, κατά την Αστυνομία, η εμπλοκή του 36χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια διαφορετικών τύπων και ένας φλογοκρύπτης πολεμικού τυφεκίου.

Ο άνδρας συνελήφθη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με την αυτόφωρη διαδικασία, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.