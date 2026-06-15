Ο έφιππος ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επανατοποθετήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του αγάλματος διήρκησαν περίπου τρεις μήνες και προχθές με επιτυχία το εγκατέστησαν στην πλατεία.

Δείτε βίντεο από την επανατοποθέτησή του στην πλατεία της πόλης:

Το έργο του γλύπτη Φάνη Σακελλαρίου που συνδέεται με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και την εμβληματική και ηρωική μορφή του «Γέρου του Μοριά» είχε απομακρυνθεί τον Φεβρουάριο του 2026 με σκοπό να υποβληθεί εργασίες συντήρησης.

Σημειώνεται ότι στο μνημείο είχαν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα, κυρίως στον εσωτερικό μεταλλικό του σκελετό και στη στατικότητά του.

Δείτε σχετικό βίντεο: