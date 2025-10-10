Βίντεο-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το κανάλι Star, αποτυπώνει την ανατριχιαστική στιγμή που ένας ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του, με τις κραυγές του τραυματισμένου παιδιού να ακούγονται σε όλη την γειτονιά.

Ο λόγος; Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο καβγάς ξεκίνησε αμέσως μετά το σχόλασμα, για κάποια λόγια που ειπώθηκαν σχετικά με μια κοπέλα. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος.Μέσα σε δευτερόλεπτα ο 13χρονος μαθητής θόλωσε, έχασε την ψυχραιμία του και έβγαλε μαχαίρι. Επιτέθηκε με βιαιότητα στον 12χρονο συμμαθητή του, με το θύμα να φωνάζει σοκαρισμένο:

«Ααα, Συγγνώμη, Ααα Βοήθεια, Ααα τι κάνεις;»

Οι δύο ανήλικοι διακομίστηκαν αρχικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ωστόσο ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε πως ο 12χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον αυχένα και αιμάτωμα στον λαιμό, που λίγο έλειψε να του κλείσει την αναπνευστική οδό.

«Δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά έχει μαχαιριές στον ώμο, χτύπημα στο μάτι και πιθανόν να έχει χτυπηθεί και με σιδερογροθιά, λόγω της έκτασης των τραυμάτων», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος.

Καταγγελίες από τον πατέρα του θύματος: «Λίγο έλειψε να τρυπήσει την καρωτίδα του»

Ο πατέρας του 12χρονου ανέφερε πως ο δράστης χτυπούσε το παιδί με μίσος, χωρίς να σταματά, προκαλώντας του σοβαρές κακώσεις:

«Το σακάτεψε. Του έκανε μαχαιριές στον αυχένα, στον ώμο, στο πρόσωπο. Το βλέφαρο είναι κλειστό και η κόρη του ματιού δεν κινείται».

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες από τις γιαγιάδες των παιδιών :

«Το μαχαίρι δεν ήταν της κουζίνας – Το παιδί δεν τολμούσε να το αγγίξει»

Η γιαγιά του 12χρονου υποστήριξε πως το εγγόνι της δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές στον σβέρκο και στην πλάτη, ενώ αναρωτήθηκε τι είδους εργαλείο ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε:

«Δεν ήταν απλό μαχαίρι, ήταν ειδικό εργαλείο. Το παιδί ούτε ψωμί δεν έκοβε, φοβόταν».

Η γιαγιά του 13χρονου, από την άλλη, τόνισε πως το μαχαίρι δεν ανήκε στον εγγονό της και εξέφρασε την απορία της για την απουσία μαρτύρων:

«Δεν υπήρχαν άλλα παιδιά; Δάσκαλοι; Κανείς δεν είδε;»

Ποινικές διώξεις και συλλήψεις γονέων – Στον ανακριτή ο 13χρονος

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανήλικων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, τρεις γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, πιθανότατα το «όπλο» της επίθεσης.

Ο 13χρονος παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για αμοιβαία επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη και των δύο. Συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας. Κατασχέθηκε ένα μαχαίρι».

Ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ ανηλίκων

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση παρόμοιων περιστατικών:

«Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Τα περιστατικά πληθαίνουν και η βία μεταξύ ανηλίκων παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Το συγκεκριμένο παιδί χτυπήθηκε με μίσος».