Δύο ανήλικοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους το μεσημέρι της Τετάρτης 9/10, στην Τρίπολη, διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους. Αλλά πάνω στον καβγά, ο ένας έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν και οι δύο.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Star, φαίνεται ο ένας 12χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται το παιδί να φωνάζει.

Απανωτές οι μαχαιριές

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», δήλωσε ο πατέρας του 12χρονου.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», ανέφερε η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», είπε ο πατέρας.

Ο λόγος της αιματηρής συμπλοκής παραμένει άγνωστος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των δυο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δυο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.