‘Ενα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, σημειώθηκε την Κυριακή 18 Αυγούστου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Τρίπολης, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατακλυσμό σχολίων από χρήστες των social media.

Οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας! Στην Τρίπολη. Οδηγοί που πρέπει να τους αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης..!😡 pic.twitter.com/G0PqWRLX6I — @nikolaosderes (@nikolaosderes) August 18, 2025

Η ακραία επικινδυνότητα της ενέργειας του οδηγού δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς να θυμίζουν ότι ανάλογα περιστατικά στο παρελθόν είχαν καταλήξει σε τραγικές συνέπειες και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων, ο οδηγός φαινόταν να συνειδητοποιεί το λάθος του και προσπαθούσε να το διορθώσει, κινούμενος αργά και προσεκτικά στην αριστερή πλευρά του δρόμου (η οποία ήταν δεξιά για τους υπόλοιπους οδηγούς), μέχρι να καταφέρει να εξέλθει από το επικίνδυνο σημείο.

Ευτυχώς, η αντίδραση των άλλων οδηγών και η καλή ορατότητα λόγω της πρωινής ώρας, συνέβαλαν στην αποτροπή του χειρότερου σεναρίου.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η σωστή αντίδραση και η προσοχή που επέδειξαν οι άλλοι οδηγοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή ενός σοβαρού ατυχήματος.

Το περιστατικό επισημαίνει για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αυξημένη εγρήγορση και υπευθυνότητα κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστες και επικίνδυνες οδικές αρτηρίες.