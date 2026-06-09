Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η ισχυρή νεροποντή που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 9 Ιουνίου, στην Τρίπολη. Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει 25 κλήσεις για πλημμυρισμένους χώρους, έχοντας ήδη ολοκληρώσει πέντε αντλήσεις υδάτων.

Το μεγαλύτερο βάρος των προβλημάτων εντοπίζεται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην οδό Μουτζουροπούλου, αλλά και στη Λεωφόρο ΟΗΕ, κοντά στις γραμμές του τρένου, όπου ο μεγάλος όγκος του νερού δυσκόλεψε σημαντικά την κίνηση των οχημάτων και την αποστράγγιση.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω σε διάφορα σημεία του αστικού ιστού, καθώς τα ορμητικά νερά μετέφεραν υλικά που έφραξαν τα φρεάτια. Αντίθετα, στα χωριά του Δήμου Τρίπολης η εικόνα παραμένει ομαλή, χωρίς να έχουν αναφερθεί ανάλογα περιστατικά.

Από την έναρξη των φαινομένων, τεχνικά κλιμάκια της ΔΕΥΑΤ έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να προχωρήσουν στον καθαρισμό του δικτύου και στην αποκατάσταση της ροής.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων βρέθηκαν ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιώργο Οικονομόπουλο, επιβλέποντας και συντονίζοντας τις προσπάθειες των συνεργείων.

Τόσο η Πυροσβεστική, όσο και οι Υπηρεσίες του Δήμου, συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς το κύμα κακοκαιρίας είναι ακόμη σε εξέλιξη.