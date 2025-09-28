Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για την 204η επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς.

«Η ασφάλεια της πατρίδας δεν είναι δεδομένη και απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, διεθνείς συμμαχίες αλλά και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις», υπογράμμισε, συνδέοντας τη μνήμη του 1821 με τη σύγχρονη εθνική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Αναφερόμενος στην ιστορική σημασία της Άλωσης της Τριπολιτσάς, σημείωσε ότι αποτέλεσε την καμπή που στερέωσε την Ελληνική Επανάσταση, καθώς με την πτώση της πόλης κατέρρευσε το οθωμανικό διοικητικό κέντρο στον Μοριά. «Οι Έλληνες απέκτησαν τότε συνείδηση κράτους εν τη γενέσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας εξήγγειλε, επίσης, ότι στην Τρίπολη θα εγκατασταθεί η νέα Σχολή Αυτονόμως Κινουμένων Οχημάτων (drones και συστήματα αντι-drones), σηματοδοτώντας –όπως είπε– τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με αιχμή την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι εξοπλισμένες, ευέλικτες και ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι κάθε αδυναμία υπεράσπισης κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει βαθιές αιτίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με θάρρος και ομοψυχία, πέρα από πολιτικό κόστος.

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες της Επανάστασης του 1821, οι οποίοι μας παρέδωσαν το μέτρο της ευθύνης. Δικό μας χρέος είναι να διατηρήσουμε την Ελλάδα ισχυρή απέναντι στις προκλήσεις του παρόντος», ανέφερε ο Υπουργός, καταλήγοντας ότι αυτό συνιστά την καλύτερη επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των αγωνιστών της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων –μεταξύ αυτών στον έφιππο ανδριάντα του Κολοκοτρώνη– καθώς και παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων και πολιτιστικών συλλόγων.

Στις τελετές παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και φορέων της περιοχής.