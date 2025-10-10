Ο 12χρονος μαθητής που μαχαιρώθηκε μετά από άγριο καυγά με έναν 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη, ξεπέρασε αρχικά τον κίνδυνο για τη ζωή του, καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα τραύματα από το μαχαίρι έχουν αντιμετωπιστεί με πλήρη επιτυχία από τους γιατρούς.

Ο ανήλικος έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, όμως οι γιατροί εξακολουθούν να αγωνιούν για το μάτι του παιδιού καθώς έχει υποστεί τραύμα σε ένα οστό πίσω από την οφθαλμική κόγχη και αυτή την στιγμή έχει απώλειας όρασης.

Το επόμενο διάστημα θα τον αναλάβουν οι οφθαλμίατροι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δουν πως μπορούν να βελτιώσουν την όρασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ανήλικοι συνεπλάκησαν σε ένα πρωτοφανές μακελειό στην Τρίπολη για τα μάτια μιας κοπέλας. Στη συμπλοκή μπλέχτηκαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος, έξω από σχολείο στην Τρίπολη, τραυμάτισαν ν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να επιτέθηκε πρώτος στον 13χρονο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα.

Καμία από τις δύο οικογένειες, δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», δήλωσε η γιαγιά του 13χρονου.