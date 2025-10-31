Για τρίτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, ζητώντας ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία αλλά και συμπαράσταση από κάθε παραγωγικό κλάδο αλλά και από τους απλούς πολίτες, τονίζοντας ότι ο αγώνας που κάνουν για την αγροτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας αφορά όλους τους Έλληνες!

Στο Ηράκλειο, όπως γράφει το cretalive οι παραγωγοί παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ στον Καρτερό, με τον δρόμο ωστόσο να παραμένει από τα μεσάνυχτα ανοιχτός για την κυκλοφορία των οχημάτων έως τις 10:00 σήμερα το πρωί, οπότε και θα αποφασίσουν εκ νέου πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίηση τους.

«Βροχή» τα τηλέφωνα απόγνωσης πολιτών στην ΕΛ.ΑΣ για τα μπλόκα των κινητοποιήσεων

Να σημειωθεί ότι κατά τις ώρες που η Εθνική Οδός «κλείνει» η κυκλοφορία διοχετεύεται από τον παλιό εθνικό, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, επιμένοντας πως “ο αγώνας τους είναι ζήτημα επιβίωσης”.

Κλειστός ο ΒΟΑΚ και στα Χανιά

Αντίστοιχα και στα Χανιά οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν ανάλογη κινητοποίηση με μπλόκο στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Μουρνιές μέχρι Σούδα, ενώ σε δυναμικές διαμαρτυρίες με συντονισμένες κινητοποιήσεις και σε δημόσιες υπηρεσίες, προχωρούν και οι παραγωγοί στο Ρέθυμνο, με το δικό τους μπλόκο να έχει στηθεί στον κόμβο Ατσιποπούλου.

Μαρ. Κορ.