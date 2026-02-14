Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων συμμετείχε με αντιπροσωπεία 3 Ευελπίδων στον διαγωνισμό XVΙI Commando Half Marathon που διεξήχθη, χθες, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στην Πολωνία και διοργανώθηκε από το Military University of Technology της Πολωνίας.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν Στρατιωτικές Ακαδημίες από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Η Σχολή Ευελπίδων κατέλαβε την 3η θέση στην ομαδική κατάταξη.