Σε ένα εκτεταμένο «σαφάρι» ελέγχων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αττικής προχώρησε η Τροχαία το τελευταίο επταήμερο, από το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026. Η στοχευμένη αστυνομική εξόρμηση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 29 οδηγών για διάφορα αδικήματα, με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ να βρίσκεται για άλλη μια φορά στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν το εντυπωσιακό νούμερο των 29.029 ελέγχων αλκοολομέτρησης (αλκοτέστ). Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 254 σχετικές παραβάσεις, ενώ 11 οδηγοί συνελήφθησαν με την ένδειξη στο αλκοτέστ να υπερβαίνει το 0,60 mgr/l, οδηγούμενοι στο αυτόφωρο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το ποσοστό των θετικών δειγμάτων ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς ανήλθε σε μόλις 0,87% επί του συνόλου των ελέγχων.

«Βροχή» από κλήσεις και αφαιρέσεις διπλωμάτων

Πέρα από τα αλκοτέστ, οι έλεγχοι των κλιμακίων της Τροχαίας απλώθηκαν σε όλο το φάσμα των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώνοντας συνολικά 8.417 παραβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν:

Υπέρβαση των ορίων ταχύτητας

Μη χρήση προστατευτικού κράνους ή ζώνης ασφαλείας

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

Η αυστηρότητα των Αρχών αποτυπώνεται και στα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα αφαιρέθηκαν 1.286 άδειες ικανότητας οδήγησης (διπλώματα) και 391 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Εκατοντάδες ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα, οι έλεγχοι οδήγησαν στην ακινητοποίηση 789 οχημάτων που κρίθηκε ότι κινούνταν παράνομα ή επικίνδυνα στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Από αυτά, τα 101 χρειάστηκε να μεταφερθούν εκτός οδοστρώματος με τη χρήση γερανού της Αστυνομίας.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκαθαρίζεται ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι δεν είναι αποσπασματικοί, αλλά θα συνεχιστούν με την ίδια ακριβώς ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους δρόμους.