Σε συνολικά 41 συλλήψεις οδηγών προχώρησε η Τροχαία Αττικής την τελευταία εβδομάδα, με τις 17 από αυτές να αφορούν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-6-2026), μετά από ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 26.671 έλεγχοι κατανάλωση αλκοόλ, βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 9.606 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 άδειες ικανότητας οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.