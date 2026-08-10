Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας εξόρμηση από τις 3 έως τις 10 Αυγούστου 2026. Στους ελέγχους που κάλυψαν ολόκληρο το Λεκανοπέδιο συμμετείχαν κλιμάκια των Τμημάτων Τροχαίας καθώς και οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δράσης, οι αστυνομικοί υπέβαλαν 19.764 οδηγούς σε αλκοτέστ. Από αυτούς, 143 βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, ενώ 17 άτομα συνελήφθησαν με συγκέντρωση αλκοόλ στον αέρα άνω του ορίου των 0,60 mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των οδηγών που βρέθηκαν θετικοί ανήλθε μόλις στο 0,72% του συνολικού δείγματος.





Χιλιάδες κλήσεις για επικίνδυνες παραβάσεις

Πέρα από τους ελέγχους μέθης, βεβαιώθηκαν συνολικά 6.421 λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συχνότερες αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν στην ακινητοποίηση 665 οχημάτων, από τα οποία 113 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 952 άδειες οδήγησης και 340 άδειες κυκλοφορίας.

Από την Τροχαία επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα και αυστηρότητα.