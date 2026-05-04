Έκοψαν την βραδινή έξοδο και το αλκοόλ οι οδηγοί της Αθήνας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι επιτελείς της Τροχαίας μετά και την τελευταία εξόρμηση που έκαναν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, από την περασμένη Παρασκευή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έκαναν 27.606- ελέγχους αλκοολομέτρησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «βεβαιώθηκαν -179- παραβάσεις και συνελήφθησαν -3- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l… Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,65% επί του συνόλου». Όμως οι έλεγχοι των αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής δεν ήταν μόνο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -3.212- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -523- οχήματα, εκ των οποίων -68- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -728- άδειες ικανότητας οδήγησης και -185- άδειες κυκλοφορίας».