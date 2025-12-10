Με το μότο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», έχουν ήδη εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι με πρωταρχικό στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε κάθε γωνιά της χώρας προχωρούν σε στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, ενώ μία από τις βασικές τους προτεραιότητες είναι οι επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Μέσα στο χρονικό διάστημα 1/12/2025 – 7/12/2025 πραγματοποιήθηκαν 12.936 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 663 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες οι 31σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 85 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 555 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 28 διανομείς), 81 επιβάτες δίκυκλων και 108 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-390- στην Αττική,

-87- στην Κρήτη,

–42- στα Ιόνια Νησιά,

-33- στη Θεσσαλία,

-33- στη Δυτική Ελλάδα,

-29- στην Πελοπόννησο,

-28- στη Θεσσαλονίκη,

-26- στη Στερεά Ελλάδα,

-24- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-20- στο Νότιο Αιγαίο,

-13- στην Κεντρική Μακεδονία,

-12- στην Ήπειρο και

-11- στο Βόρειο Αιγαίο.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά. Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές.