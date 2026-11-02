Ιδιαίτερα βαρύς αποδεικνύεται για ακόμη έναν μήνα ο φόρος αίματος στους δρόμους του λεκανοπεδίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οι αριθμοί καταγράφουν μια σταθερά ανησυχητική πραγματικότητα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, με τα τροχαία συμβάντα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα 15 άνθρωποι συνολικά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο της Αττικής. Την ίδια στιγμή, οι καταγεγραμμένοι τραυματίες έφτασαν τους 587, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι 578 υπέστησαν ελαφρύτερες σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 31.812 παραβάσεις από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

* 1.089 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 65 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

* 1.792 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

* 267 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

* 644 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

* 1.348 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

* 2.124 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

* 81 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.