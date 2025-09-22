Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, όταν το αυτοκίνητο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, εξετράπη της πορείας του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν μόνη της στο βουλευτικό αυτοκίνητο χωρίς τη συνοδεία αστυνομικού, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος για άγνωστο λόγο και το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και ντελαπάρισε.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία», η βουλευτής κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο αμέσως μετά το ατύχημα, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού.

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει αδιευκρίνιστη και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.